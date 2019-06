Les choses à savoir sur les vergetures

Les vergetures, qu’est-ce que c’est ?

Les vergetures sont des déchirures spontanées du derme (sous l’épiderme) dû à un dérèglement hormonal (souvent normal et lié aux différentes étapes de la vie comme l’adolescence). Plus le taux de cortisol est élevé, plus la production de collagène diminue. Le manque de collagène rend la peau moins élastique et si la peau s’étire (grossesse, prise de poids, puberté) alors des vergetures peuvent apparaître.

Elles forment des stries qui ressemblent à des cicatrices rouges ou violacées (la phase inflammatoire) qui s’éclaircissent ensuite pour devenir blanches et nacrées comme une cicatrice. On en retrouve principalement sur le ventre, les seins, les bras, les fesses et les cuisses… partout en gros !