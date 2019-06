Les applis pour décrypter les ingrédients de nos produits de beauté

La tendance au naturel et au bio gagne non seulement nos assiettes mais également nos produits de beauté. Chez Tendance, on adore vous parler de bio et de respect de soi et de la nature. On vous avait déjà fait un topo de l’appli Yuka qui défraye la chronique mais on a décidé d’aller un peu plus loin et de vous proposer deux nouvelles app qui sont spécialisées dans la beauté.

Inci Beauty L’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients est la liste des noms internationalement reconnus dans le monde de la cosmétique. C’est de là que l’application tire son nom et c’est sur cette liste qu’elle se base pour analyser les ingrédients de vos produits de beauté. Dans le même style que Yuka, vous scannez le code-barres (ou inscrivez le nom du produit s’il n’y a pas de code-barres) et vous recevez alors une note globale sur 20. La liste des ingrédients s’affiche ensuite avec des couleurs différentes en fonction du niveau de fiabilité selon 4 critères : controversé/à risque, pas terrible, satisfaisant et bien. Vous pouvez alors cliquer sur les ingrédients qui ne sont pas dans la catégorie bien pour comprendre leur fonction dans la composition. Pour certains ingrédients (comme le phénoxyéthanol), vous recevez une explication sur l’historique légal et des anecdotes qui font parfois froid dans le dos (utilisé dans des lingettes pour bébés). Le bémol de cette app : on ne peut pas enregistrer sans se créer un compte, il y a de la pub gratuite qui pop quand on scanne un produit (mais il faut bien qu’ils rentabilisent leur app, gratuite à la base) et les problèmes liés à certains ingrédients ne sont pas bien expliqués. Infos et téléchargement : https://incibeauty.com/