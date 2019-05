Le vrai ou faux sur la perte de cheveux

Une surexposition au soleil peut causer une perte de cheveux : FAUX

Une surexposition peut abîmer les cheveux et le cuir chevelu en le rendant sec et fragile. En effet, le soleil participe à la casse des cheveux et aux pointes fourchues mais n’influence pas le cycle de vie du cheveu. Si l’on utilise les produits adaptés et qu’on protège ses cheveux, le soleil n’aura qu’un impact minimum sur notre chevelure.

L’âge influence la perte de cheveux : VRAI

Plus on vieillit, plus le cycle du cheveu diminue. Moins de cheveux poussent et plus de cheveux tombent et ce phénomène touche les hommes principalement mais les femmes aussi.

Les dérèglements hormonaux peuvent affecter les cheveux : VRAI

Chez les femmes, c’est d’ailleurs la principale cause de la perte de cheveux. Ces dérèglements apparaissent souvent à des moments spécifiques de la vie : après la grossesse, pendant la ménopause, en fonction du cycle menstruel, si l’on a des troubles de la thyroïde. De plus, les femmes qui ont un dérèglement de production de testostérone risquent d’avoir une plus grande perte de cheveux que les autres.

Porter un couvre-chef peut causer la perte de cheveux : FAUX

Même si les hommes qui perdent leurs cheveux ont tendance à ne pas vouloir porter de bonnet ou casquette, les cheveux poussent à l’intérieur de la peau. Leur santé ne dépend pas d’un quelconque chapeau mais bien des nutriments, minéraux et vitamines spécifiques. Les follicules pileux n’ayant pas besoin de respirer par l’extérieur. Vous pouvez donc porter votre canotier cet été sans crainte.

La nutrition peut causer la calvitie : VRAI

Comme dit précédemment, la bonne santé des cheveux passe par les nutriments, les minéraux, les protéines et vitamines que l’on ingère. Une mauvaise alimentation peut avoir un impact non seulement sur la structure (épaisseur ou finesse) et la pousse des cheveux (ou la perte). Que l’on ait une mauvaise alimentation générale ou que l’on soit sous régime pendant une trop longue période, on risque d’avoir un impact sur ses cheveux.

