Le Tok beauté de la semaine : le blush naturel sans blush

Si certaines régions du globe font le plein de soleil en cette période estivale, permettant aux vacanciers d'afficher un teint hâlé, d'autres en revanche sont soumises à une météo des plus maussades qui en obligent plus d'un(e) à recourir aux astuces beauté les plus originales pour tenter d'avoir (un minimum) bonne mine .

Il faut le reconnaître, cela fonctionne : les joues et le nez prennent bel et bien une teinte rosée . Reste à savoir si hommes et femmes ont envie de recourir à de tels gestes pour ne pas avoir à acheter un blush qui offrirait le même résultat sans la douleur.

S'il est incontestable que le procédé séduit sur le réseau social avec pas moins de 119 millions de vues pour le hashtag #naturalblush, nombreux sont celles et ceux qui non seulement estiment que non seulement cela ne fonctionne que sur les peaux claires mais qu'en plus, le résultat n'est qu'éphémère.

C'est ce qu'a démontré l'utilisateur Zagwe (@zagwex) avec le sourire en quelques secondes seulement. Une vidéo qui cumule plus de 8 millions de vues à ce jour.

Car oui, sans grande surprise, la peau retrouve sa couleur naturelle au bout de quelques minutes. Pas la peine de s'acharner plus sur votre nez et vos joues, ça ne tiendra pas plus longtemps. Un accueil mitigé, en somme, qui laisse penser que les blush vendus en magasins ont encore une belle et longue vie devant eux...