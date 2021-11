Le Tok beauté de la semaine : des lèvres pulpeuses sans botox

Dissimulées derrière un masque de protection, on ne les voit plus depuis des mois, mais les lèvres sont plus que jamais au cœur de l'attention. Et la tendance est au volume à tel point que de nombreux spécialistes notent partout dans le monde une hausse des demandes visant à les rendre plus pulpeuses. Grâce à TikTok, il n'est toutefois plus nécessaire de passer par la case injections pour obtenir un tel résultat… Un coup de crayon suffit largement. Démonstration.

Sur les réseaux sociaux, les injections maison d'acide hyaluronique et autres produits de comblement pour repulper les lèvres semblent omniprésentes. L'engouement pour ces procédés est tel que la Food and Drug Administration (FDA) a lancé courant octobre une mise en garde contre l'utilisation de dispositifs sans aiguille pour l'injection d'agents de comblement dermique, type Hyaluron Pen, responsables d'effets indésirables graves.

S'il semble évident qu'il est indispensable de consulter un médecin qualifié pour obtenir des lèvres pulpeuses, de simples astuces make-up peuvent également vous épargner un passage par la case médecine ou chirurgie esthétique.

Après avoir publié une foule de vidéos mettant à l'honneur le très controversé Hyaluron Pen, les TikTokeurs se montrent plus prudents, rendant virale une astuce maquillage qui aidera hommes et femmes à rendre leurs lèvres plus volumineuses. Un leurre certes mais qui est, lui, sans danger et qui permet de gommer sans risque ce que certains et certaines considèrent comme un complexe. Et contrairement à nombre d'astuces repérées sur le réseau social, celle-ci provient directement d'un professionnel de la beauté, Mario Dedivanovic, le make-up artist préféré de Kim Kardashian, à l'origine de la marque mondialement connue Makeup By Mario.