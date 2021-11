Le TikTok beauté de la semaine : une touche d'eyeliner pour… trouver l'amour

Reply to @ogeliza just posted a tutorial/what liner I use ????????✨ #whitedots #makeuphack #ThatCloseMessenger

C'est sans doute l'astuce beauté la plus "What the fuck" repérée sur TikTok et pourtant, elle cumule déjà des millions de vues. Il faut dire qu'elle est sans danger - c'est déjà un bon point - et que vous n'aurez aucune raison de regretter amèrement de l'avoir testée. Si elle ne vous convient vraiment pas, un coton et du démaquillant - ou une simple éponge démaquillage, plus écolo - suffiront à vous débarrasser des quelques traces de make-up laissées par ce Tok beauté.

Baptisée "#Whitedots" ("Points blancs"), ce geste ne se contente pas de transformer votre mise en beauté du moment, il peut également, selon son instigatrice Michelle Diaz (@bymichellediaz), vous permettre de rencontrer l'amour. La jeune femme, suivie par près de 450.000 abonnés sur TikTok, assure même que l'astuce va "hypnotiser les hommes".