Le TikTok beauté de la semaine : une méthode infaillible pour obtenir des cils volumineux

Exit la bonne vieille méthode pour appliquer son mascara, les TikTokeurs fourmillent d'idées bien plus innovantes pour obtenir des cils longueur XXL. Et la bonne nouvelle, c'est que ces techniques devenues virales ne nécessitent pas plus de temps ni de produits supplémentaires - ou presque. On vous dit tout !

"Zik Zack" : la technique de pose du mascara qui change tout !

L'application du mascara, tout un art. Entre les paquets, pas très esthétiques, et les bavures, nombreux sont celles et ceux qui savent que la pratique relève parfois du parcours du combattant, surtout si elle est réalisée à la hâte. Heureusement qu'il y a TikTok pour découvrir les dernières astuces virales pour renoncer définitivement aux extensions de cils, plus du tout en vogue depuis le premier confinement, et profiter d'un make-up plus authentique. La première astuce est aujourd'hui partagée par une foule d'utilisateurs bien que la TikTokeuse @makeupbylxna, dont la vidéo de quelques secondes a été vue plus de 650000 fois, soit considérée comme sa créatrice. Elle a baptisé cette méthode "Zick Zack". Il faut commencer par appliquer le mascara de gauche à droite - ou de droite à gauche - avec la brosse à la verticale. Lorsque le produit a couvert parfaitement l'ensemble des cils, continuez avec la méthode traditionnelle, à savoir de bas en haut, et ainsi de suite. Rien d'exceptionnel en somme et pourtant, la technique a été testée et approuvée par une foule de TikTokeurs.

2 astuces qui sublimeront le résultat