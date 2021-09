Le TikTok beauté de la semaine : un nail art de pro en seulement 5 minutes

Cette semaine, on s'attaque au nail art marbré, dont la technique, à première vue insurmontable pour des novices, se révèle être simplissime… à condition de connaître la bonne astuce. Merci qui ?

Depuis plusieurs semaines, c'est le nail art marbré qui fait sensation sur TikTok. Si l'on ne se fie qu'au résultat, la technique semble ultra complexe et pourtant, les vidéos se succèdent ces derniers temps pour montrer qu'il ne suffit de pas grand-chose et de quelques minutes seulement pour en venir à bout.

En matière de nail art, les femmes ne sont pas égales. Il y a celles qui maîtrisent absolument toutes les techniques de A à Z, puis celles qui n'on pas la moindre idée de ce qu'est un top coat (l'ultime couche que l'on applique pour protéger le vernis et optimiser sa tenue).

Reply to @sanihey3 How about this yellow & green marble nail art????? #handmade #nails #LeadWithLove #bornpretty #nailtiktok #marblenails #greennails

Pour obtenir ce nail art de pro, il suffit d'appliquer une base de la couleur de votre choix en fonction du résultat souhaité. En attendant que cette première couche sèche, il faut sélectionner d'autres couleurs (deux, trois, quatre ou plus) et étaler une couche de chaque, les unes à côté des autres, sur une surface plane et propre.

Avec un pinceau extra-fin, mélangez le tout dans le sens de la largeur. Puis, avec un pinceau plus épais, faites la même chose dans le sens de la longueur.

Le tour est joué. Il ne reste plus qu'à appliquer la matière comme un vernis lambda et à finir par l'incontournable top coat.

Le compte de l'utilisatrice Born Pretty regorge de nail arts marbrés à reproduire en cinq minutes montre en main chez soi. Toutes les combinaisons de couleurs sont permises et vous pouvez même ajouter des paillettes, des strass ou d'autres détails pour rendre votre nail art encore plus singulier. Il est même possible d'opter pour un marbrage façon french manucure, tout aussi rapide, en utilisant la technique de la surface en silicone. A vos pinceaux !