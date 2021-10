Le TikTok beauté de la semaine : un make-up glaçant pour Halloween

Le compte à rebours est enclenché pour la soirée la plus effrayante de l'année. Le 31 octobre, le monde - ou presque - vibrera au rythme de la fête d'Halloween avec tout ce que cela comporte de déguisements et de make-up. Les TikTokeurs n'ont bien évidemment pas manqué d'anticiper l'événement avec une foule de looks beauté tous plus terrifiants les uns que les autres.

La fête reste populaire, surtout aux Etats-Unis et au Canada

La fête d'Halloween, si elle ne fait pas l'unanimité dans tous les pays du globe, demeure incontournable aux Etats-Unis et au Canada mais aussi dans de nombreux pays celtiques comme l'Irlande. Résultat, les mentions pour cette soirée se sont multipliées à vitesse grand V sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, tout comme celles pour les make-up dédiés. Sur TikTok, le hashtag #HalloweenMakeUp cumule pas moins de 4,1 milliards de vues, témoignant d'un certain engouement pour le sujet. Voici donc un petit florilège des looks beauté les plus partagés à reproduire pour la plus terrible des soirées.

Entre fantôme et zombie

@lenkalul propose, étape par étape, un maquillage terrifiant mais facile à réaliser à l'aide de peinture noire et blanche. Asymétrique, le make-up ne comporte de difficultés que sur une partie du visage, l'autre étant maquillée de façon assez classique. Ne reste qu'à ajouter quelques accessoires, dont des lentilles de contact, et le tour est joué !

Mercredi Addams a bien grandi !

Mercredi Addams n'est plus une ado mais elle est toujours obsédée par la mort et par une esthétique des plus gothiques. Résultat, sa version moderne se veut peut-être un poil plus glamour mais toujours assez glaçante. C'est en tout cas l'image qu'en a l'utilisatrice @therealsnowwhite, qui a considérablement agrandi le regard de l'héroïne à coups d'eyeliner et apporté une touche dark et glossy à ses lèvres qu'on ne lui connaissait pas jusque-là. Une mise en beauté qui devrait séduire plus d'une adepte de la célèbre famille.

Cruella d'Enfer version 2021