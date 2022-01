Le TikTok beauté de la semaine : un contouring arc-en-ciel pour sculpter son visage

Cette technique consiste à appliquer différentes textures sur l'ensemble du visage, plus précisément sur le front, le menton, les pommettes et le nez , comme un arc-en-ciel de couleurs.

Le principe est simple. On bannit tout type de fond de teint et de poudre et on se concentre sur les anticernes, blush et autres bronzants en crème. La texture crème est essentielle.

Après avoir sélectionné ces trois produits, vous n'avez plus qu'à tracer des bandes épaisses sur chaque partie du visage selon vos besoins : dans l'ordre, anticerne-blush-bronzant, au niveau du nez et des joues.

Une fois cette étape réalisée, n'hésitez pas à avoir recours à un fixateur puis estompez le tout à l'aide d'un beauty blender (éponge de maquillage).

Le résultat est stupéfiant et nombre de TikTokeuses estiment que cette technique est bien plus simple et rapide que celle destinée à appliquer le fond de teint. Le visage est sculpté, avec des points de lumière. Un glow parfait en somme, et sans aucune imperfection. A vos pinceaux !