Le TikTok beauté de la semaine : un cat-eye parfait (pour les nuls)

Réaliser un cat-eye parfait sans bévue ni bavure, ce n'est pas à la portée de tous. Combien ont essayé, recommencé, sans parvenir à tracer ce trait net et précis qui fait toute la différence ? Mais ça, c'était avant TikTok et ses astuces de pro qui offrent aujourd'hui la possibilité à toutes - et tous - de s'offrir un regard félin en quelques minutes seulement. A vos pinceaux !