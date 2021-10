Le TikTok beauté de la semaine : le ruban adhésif, l'astuce naturelle pour lutter contre les rides

Exit le botox et autres produits de comblement, les TikTokeurs ont découvert une nouvelle méthode naturelle pour se débarrasser des rides et ridules : le ruban adhésif. Combiné (accessoirement) à quelques heures de sommeil, il permettrait de venir à bout des signes de l'âge les plus récalcitrants. Vraie ou fausse bonne idée, on vous laisse juger.