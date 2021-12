Le TikTok beauté de la semaine : le fond de teint bleu pour harmoniser votre make-up

Mais le problème demeure malgré tout persistant. Et c'est là qu'intervient le fond de teint bleu , un produit de plus en plus répandu dans le secteur de la beauté.

Cette astuce beauté, au premier abord totalement loufoque, pourrait plus d'une femme/homme à remédier au manque de nuances de fonds de teint dans l'univers du maquillage. Car à l'aube de 2022, alors que les marques commencent à proposer du make-up dans le métaverse, nombreux sont celles et ceux qui ne parviennent toujours pas à trouver une teinte adaptée à leur carnation .

A la vue du hashtag #bluefoundation, notre sang s'est dans un premier temps glacé. On y a donc regardé de plus près et quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons compris que non seulement il ne s'agissait pas d'une astuce loufoque mais qu'elle était très utile. Pas étonnant que le hashtag en question cumule déjà plus de 1,2 million de vues. Le phénomène n'est pas si nouveau mais il ne cesse de monter sur le réseau social chinois.

On peut voir sur les nombreuses vidéos postées sur le sujet des make-up artists et influenceuses appliquer une petite dose de leur fond de teint habituel sur le dos de la main et montrer que celui-ci n'est absolument pas conforme à la couleur de leur peau : trop foncé voire carrément orangé !

La teinte mal adaptée peut se transformer en quelques secondes en une nuance idéale lorsqu'elle est mélangée à un fond de teint bleu.

Le résultat, comme présenté ici par l'utilisatrice @MakeupByTammi, est (vraiment) stupéfiant.