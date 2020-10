Le "skin-icing", ou comment avoir une peau zéro défaut pour moins d'un euro.

Lire aussi : Fonds de teint et BB crèmes bio et naturels : on a fait le test pour vous

Après les fruits qui nous aident dans nos routines beauté au naturel comme la figue de barbarie ou encore l'aloe vera, la meilleure alternative naturelle pour une peau hydratée . Voici revenu le temps de se passer un glaçon sur le visage pour profiter des bienfaits du froid. Vous n'y aviez jamais pensé ? Cette technique pourtant simplissime et peu, voire pas coûteuse, commence à faire des adeptes dans le monde. Il n'y a rien de bien nouveau là-dedans, sans doute d'ailleurs était-elle pratiquée par nos ancêtres, quelle que soit l'époque. Mais elle revient en force, poussée par nos chers réseaux sociaux et par les marques, qui déploient pléthore de produits inspirés de cette technique.

Les réseaux sociaux , et notamment TikTok, ont vu naître ces dernières semaines des dizaines de vidéos sur le sujet, montrant telle ou telle influenceuse se passer un glaçon sur le visage et en vanter les mérites. Des courts métrages likés pour la plupart des centaines de milliers de fois, montrant l'intérêt des Millennials pour la question, qui ont également fait émerger de nombreux challenges destinés à découvrir les résultats "spectaculaires" de cette méthode en une semaine ou 30 jours, selon les utilisateurs.

Et elles seraient nombreuses : lutter contre l'acné et les imperfections, profiter d'un grain de peau régulier, améliorer la circulation du sang, limiter la formation des rides et réduire les poches sous les yeux.

Les mille et une vertus du froid

Cette méthode est-elle vraiment surprenante ? On sait finalement depuis très longtemps que le froid a des vertus pour la peau, voire même pour la santé. Les marques proposent depuis des années des masques à mettre au frigo pour faire dégonfler la peau autour des yeux et lutter contre les cernes, tout comme elles conseillent de réfrigérer certains cosmétiques pour en décupler les bienfaits.

Depuis quelque temps, on observe également des lancements de produits qui agiraient comme un glaçon. C'est notamment le cas des masques en texture onctueuse pour le visage à conserver au réfrigérateur, de masques faciaux à glisser dans son congélateur ou encore des rouleaux glacés. Des produits qui sont de plus en plus nombreux sur le marché.

D'une façon générale, la cryothérapie (très controversée, même chez les athlètes) est connue pour ses bienfaits pour la santé avec des instituts et des centres de remise en forme qui pullulent un peu partout dans le monde, des États-Unis à la France. Et ce ne sont pas les sportifs de haut niveau qui diront le contraire puisque c'est une méthode couramment utilisée pour la récupération musculaire. Dans certains pays, les "bains" glacés sont ancrés dans la culture, comme en Finlande ou en Islande, où l'on s'y adonne dès le plus jeune âge et où l'on pratique également la natation hivernale.