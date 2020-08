Le miel, un allié anti-acné 100% naturel

Plus

Pourquoi multiplier les produits aux formules souvent incompréhensibles, parfois néfastes pour la santé, quand on peut profiter des bienfaits de la nature pour des besoins spécifiques et ciblés ? Sérums, masques purifiants, gels anti-imperfections, gommages : et si on se débarrassait de nos mille et un produits anti-acné au profit du miel, connu pour ses propriétés antibactériennes. Encore faut-il choisir le bon...

Pourquoi le miel ? Il trône en maître dans votre cuisine pour agrémenter vos petits déjeuners ou vos plats gourmands. Mais saviez-vous que le miel avait également des vertus thérapeutiques et beauté? Il est principalement connu pour ses propriétés antibactériennes. Attention toutefois à l'utiliser comme il se doit (on ne se tartine pas le visage avec une cuillère en bois) pour profiter de ses bienfaits.

Quelles vertus ? Le miel a de multiples vertus. Outre ses propriétés antibactériennes, il présente également des bienfaits anti-inflammatoires et antioxydants. Autrement dit, il a un fort pouvoir cicatrisant et se révèle donc parfait pour lutter contre l'acné, les imperfections, l'excès de sébum et même vos pires ennemis : les points noirs. Il faut cependant choisir le bon miel car les vertus varient en fonction de la fleur butinée. Le miel de thym est en l'occurrence idéal pour les problèmes de peau.

Le petit plus ? Comme bon nombre de produits naturels, le miel a également d'autres bienfaits. S'il est plus particulièrement adapté aux peaux grasses, il ravira également les peaux sensibles grâce à son action apaisante, les peaux sèches grâce à ses propriétés nourrissantes et les peaux matures car il aide à lutter contre le vieillissement cutané.

Comment en profiter ? Les masques à base de miel, faits avec vos petites mains, vous permettront de profiter de tous ses bienfaits en association avec d'autres ingrédients en fonction de vos besoins. Deux mixtures feront le bonheur des peaux grasses et à imperfections : 3 cuillères de miel + 1 cuillère de cannelle en poudre et/ou 3 cuillères de miel + 1 cuillère d'argile verte. Optez de préférence pour du miel de thym ou du miel de Manuka.