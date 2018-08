Le look beauté de l'été : le chignon sophistiqué de Jasmine Sanders

Jasmine Sanders - alias Golden Barbie - a gratifié ses abonnés d'un très sophistiqué chignon bas, en parfaite adéquation avec sa robe chic et sexy.

Si certaines icônes de mode profitent des vacances pour laisser respirer leur peau et leurs cheveux, Jasmine Sanders ne s'autorise aucun laisser-aller. Après avoir passé quelques jours dans les Bermudes, où elle arborait des tresses collées, la belle a mis le cap sur la Sardaigne, où elle multiplie des looks tous plus sophistiqués les uns que les autres.

Le dernier en date ? Un chignon bas ultra-raffiné, coiffure qu'elle semble aimer reproduire, à en croire son compte Instagram. Cette fois, la jeune femme a opté pour un chignon très discret, qui tombe juste au niveau de la nuque. Le reste de sa chevelure est parfaitement plaqué avec un léger effet wet. Une coiffure digne des plus prestigieux tapis rouges, mais peut-être un brin trop raffinée pour une simple sortie à la plage.