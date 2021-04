Le "lip wings", qu'est-ce que c'est ?

Savez-vous exactement ce qu’est le "lip wings", la nouvelle tendance make-up dont tout le monde parle ?

A contre-courant du "less is more" (no make-up) qui fait sensation depuis le début de la pandémie, cette technique permet d’avoir des lèvres pulpeuses et parfaitement dessinées, dans l’esprit du maquillage extravagant porté par les poupées Bratz dans les années 2000.

Naturel ou excentrique, il faut choisir ! La crise sanitaire a bouleversé la routine beauté des femmes, qui se maquillent moins et font plus attention à leur peau selon de récentes études. Autrement dit elles reviennent à un make-up plus naturel, alors qu’un autre pan de la population mondiale semble se rebiffer et privilégier un maquillage extravagant.

Sur le réseau social TikTok, qui se révèle être un véritable incubateur de tendances beauté, la Gen Z semble avoir choisi son camp, multipliant depuis quelques jours les vidéos reproduisant le "lip wings". Plus extravagant, ça va être compliqué. Quoi que…

Mais de quoi s’agit-il ? Dans la lignée de l’overlining – les fans des Kardashian comprendront – le "lip wings" consiste à s’offrir des lèvres pulpeuses à souhait sans avoir à recourir la chirurgie esthétique. Mais à ne pas confondre avec ce TikTokeur qui utilise de la crème contre la dysfonction érectile pour rendre ses lèvres pulpeuses : mauvaise idée ! Et en plus, ce n’est pas forcément difficile à reproduire devant son miroir.