Le "Ice Globe", nouvel indispensable beauté

Le skincare a pris une place prépondérante dans la routine beauté des femmes depuis le début de la pandémie, au point de voir les tendances se multiplier en la matière. Après les soins et méthodes naturels venus du Japon et de Chine, un nouveau geste beauté fait son apparition en ce début d'année, le "Ice Globe", qui fait l'unanimité auprès des plus jeunes.

S'il y a bien une technique qui est parvenue à tirer son épingle du jeu, c'est celle reposant sur les pouvoirs du froid , qui a suscité des millions de vues sur les réseaux sociaux. Skin-icing , frozen cucumber, eau de riz et beauty blender congelés comptent parmi les gestes beauté qui ont rythmé le quotidien des hommes et des femmes en 2021 tandis que la cryolipolyse a fait partie des techniques de médecine esthétique en vogue. Nul doute que cette vague de fraîcheur a donné de nouvelles idées à certains, ouvrant la voie à de nouveaux outils et astuces beauté qui pourraient rapidement se révéler indispensables.

Il s'agit d'un outil très simple d'utilisation qui prend la forme de deux globes remplis d'eau à placer au réfrigérateur ou au congélateur, c'est selon, avant de les appliquer sur le visage en vue d'un massage sur peau sèche ou après application d'une crème ou d'un sérum.

Ils permettraient d'apaiser la peau, de réduire les inflammations et imperfections, voire de réduire les cernes et les poches.

Les vertus sont donc similaires à celles du skin-icing, qui ne nécessite qu'un glaçon, mais sans l'inconfort de l'application directe de ce dernier sur la peau.

Sur TikTok, la tendance ne cesse de monter depuis plusieurs semaines avec déjà plus d'un million de vues pour le hashtag #iceglobe, et plus de 9 millions pour #iceglobes, et ne devrait pas s'arrêter là.

Elle s'inscrit dans un phénomène plus large encore qui consiste à puiser dans les richesses de la nature, parmi les plus simples parfois, pour afficher une peau saine et sans défaut. Quoi de mieux que l'eau, un geste beauté vieux comme le monde et (quasi) gratuit, pour y parvenir ?