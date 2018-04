Lumineuse et glamour, la chevelure blonde attire l'oeil et illumine le visage. Il existe une trentaine de nuances de blond différentes.

Le blond miel a l'avantage de s'adapter à toutes les carnations et à toutes les couleurs de cheveux. En plus de donner bonne mine aux peaux claires, il convient également à merveille aux teints mats. Cette coloration pour cheveux est un passe-partout capillaire et dans certains cas, il est même vivement conseillé de l'adopter : pour apporter de l'éclat à une chevelure brune ou châtain par exemple, ou du relief dans une chevelure blonde.

Une couleur sucrée, plusieurs nuances gourmandes

Le blond miel : la tendance capillaire été 2018 - © g-stockstudio - Getty Images/iStockphoto

Le blond miel est un choix, mais encore faut-il savoir pour quelle nuance opter. Pour pousser les limites gourmandes encore plus loin, on mise sur le blond miel caramel.

Celles qui préfèrent avoir les cheveux plus sombres arboreront un blond miel foncé. Pour cela, soit on fond des mèches miel sur une base blond foncé, soit on assume une coloration avec racines apparentes.

La nuance blond foncé doré est la plus hollywoodienne des tendances. Plus classique, certes, mais aussi beaucoup plus lumineuse. Et quand le blond vénitien vous titille sans que vous n'osiez passer le cap, il reste le blond miel cuivré.