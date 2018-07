Le balayage à l'argile pour des mèches naturelles

Plus

Les mèches à l'argile sont connues comme une alternative naturelle aux mèches éclaircissantes classiques. Il s'agit d'une technique de balayage naturelle, dont le résultat est beaucoup plus léger qu'avec un balayage ordinaire. C'est également l'une des nombreuses solutions proposées par les spécialistes de la beauté contre la mauvaise mine due au manque d'éclat des cheveux. La méthode consiste en effet à allier l'argile avec des pigments organiques et quelques gouttes d'eau oxygénée. Cela donne un pouvoir purifiant à vos cheveux!

Les mèches à l'argile, un balayage bio pour éclaircir ses cheveux Sachant que cette technique permet un éclaircissement poussé comme le fait de passer de brune à blonde, le choix de la couleur ne doit pas se faire au hasard, mais en fonction de la carnation et de la couleur des sourcils, pour un rendu sublime et harmonieux. En effet, les mèches à l'argile ont pour objectif d'éclaircir la chevelure et de lui donner un effet soleil. Ce type de traitement est plus doux que le balayage traditionnel, qui est utilisé dans les différents salons de coiffure. Ne contenant pas de persels, responsables de l'accélération de la décoloration, il aide à limiter l'effet asséchant propre à tout balayage et à protéger les cheveux. L'argile n'abîme pas la fibre capillaire ni le pigment du cheveu puisqu'il ne contient pas d'ammoniaque.

Les bienfaits du balayage à l'argile : une coloration sans risque Pour renforcer le côté soin du balayage à l'argile, on peut ajouter des adoucissants comme du miel, de l'huile d'olive, de la protéine de soie, qui est un conditionneur capillaire par excellence, ainsi que des supports d'argile et des acides aminés. En effet, cette combinaison permet l'éclaircissement du cheveu tout en douceur. Le balayage à l'argile garantit un résultat de couleur très naturel. Pas d'effet casque car les pigments fusionnent avec la base. La repousse est du coup moins visible. Cette solution peut agir comme un soin sur le cheveu. Elle referme les écailles et gaine la chevelure, qui semble plus épaisse et brillante. Elle protège des agressions en formant une barrière. Les allergies sont aussi moins fréquentes qu'avec la technique chimique. Par exemple, il est conseillé que les femmes enceintes appliquent ce genre de solution. Le nuancier propose une palette large de plus d'une dizaine de teintes. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, elle couvre très bien les cheveux blancs. La prise est même plus rapide sur une base très claire. Et ça marche sur toutes les carnations.