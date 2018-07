La beauté en festival

La saison des festivals a déjà bien commencé et on vous donne ici quelques conseils beauté pour survivre pendant cette période fatigante!

En festival, on a envie de lâcher prise et de se laisser aller avec des couleurs qu'on n'oserait pas en temps normal (vous vous voyez arriver au bureau avec du rouge à lèvres vert fluo et des mèches roses?).

Mais, même si on se permet quelques folies, il faut malgré tout faire attention à sa peau et ne pas oublier de se démaquiller le soir et, si possible, de faire un masque pour nourrir son visage qui aura été agressé par le maquillage, le soleil, la poussière, etc.