L'ingrédient beauté de la semaine : le getto

La plante Alpinia zerumbet, qui dispose d'une multitude de surnoms ("gingembre coquille", "fleur du paradis" et gettō), aurait des vertus anti-âge non seulement lorsqu'elle est consommée mais également lorsqu'elle appliquée sur la peau.

Aux côtés d'autres chercheurs, il a donné du getto à un groupe de démotodes, une espèce de vers dont l'espérance de vie est estimée à environ un mois, tandis qu'un second groupe en était privé. Résultat, les scientifiques ont observé une augmentation de 22,6% de la durée de vie des premiers par rapport aux seconds.

Le getto est une plante aux larges feuilles vertes, également pourvue de fleurs blanches et de baies rouges, que l'on trouve notamment sur l'île d' Okinawa , au sud-ouest du Japon, connue pour la longue espérance de vie de ses habitants et le nombre conséquent de ses centenaires, qui serait le résultat d'une alimentation saine, de facteurs génétiques mais aussi de la consommation de... getto.

Sur l'île d'Okinawa, le getto est consommé sous la forme de tisane mais on le retrouve également dans certains plats traditionnels ainsi que dans des eaux et huiles de beauté qui, selon les femmes de l'archipel, permettraient de lutter contre les rides.

Des feuilles à la racine, tout est utilisable dans le getto.

Il regorge de resvératrol, dont les antioxydants contribuent à ralentir le vieillissement cutané.

La marque Bijin a fait du getto l'un de ses ingrédients signature, que l'on retrouve dans plusieurs de ses soins comme le "Baume de soin corps au Getto rajeunissant" ou le "Concentré Jeunesse Visage".

La plante est également présente chez Cinq Mondes, qui propose une gamme spécifique avec "Géto Suprême Le Contour Yeux et Lèvres" et "Géto Suprême La Crème". Ces deux produits sont utilisés pour certains des soins proposés dans les spas Cinq Mondes, dont le rituel "Ko Bi Do", sorte de lifting naturel ancestral, lui aussi tout droit venu du Japon.