L'aloe vera, la meilleure alternative naturelle pour une peau hydratée

Pourquoi multiplier les produits aux formules souvent incompréhensibles, parfois néfastes pour la santé, quand on peut profiter des bienfaits de la nature pour des besoins spécifiques et ciblés ? Masques, crèmes, démaquillants, ou lotions : et si on se débarrassait de nos mille et un produits hydratants au profit de l'aloe vera, dont les multiples propriétés ne sont plus à prouver.

Pourquoi l'aloe vera ? Plante millénaire, l'aloe vera pousse à l'origine dans des régions, pays, continents, où il fait chaud, et tout particulièrement en Afrique du Nord, en Amérique du Sud et en Méditerranée. Son principal avantage réside dans le fait qu'elle stocke une importante quantité d'eau dans ses feuilles ainsi que des dizaines de composés actifs offrant une multitude de bienfaits. Attention toutefois, c'est bel et bien le gel d'aloe vera, extrait de la feuille via une technique de pressage particulière, qui est utilisé dans le secteur des cosmétiques.

Quelles sont les vertus de l'aloe vera ? Du fait de sa forte concentration en eau, le gel d'aloe vera - bio de préférence - est réputé pour son fort pouvoir hydratant. Et mieux encore, il hydrate la peau sans lui donner cet aspect gras que l'on redoute tous et la nourrit en profondeur et durablement. L'aloe vera est donc incontestablement l'allié numéro 1 des peaux sèches et déshydratées.

Le petit plus de l'aloe vera ? Utilisé depuis des siècles pour soigner de nombreux maux, l'aloe vera cumule les propriétés beauté. Au-delà de ses vertus hydratantes, le gel d'aloe vera a également des bienfaits cicatrisants (acné), apaisants (peaux irritées et sensibles) ou encore antioxydants (anti-âge). Autant dire que la plante est une solution naturelle idéale pour les besoins essentiels de chaque type de peau.

Comment profiter de l'aloe vera ? La plupart des marques de cosmétiques proposent aujourd'hui des produits à base d'aloe vera. Il suffit donc de choisir le produit le mieux adapté à son type de peau et à ses besoins. Le gel d'aloe vera se décline notamment sous la forme de démaquillants, de lotions, de crèmes ou encore de masques; et ce pour le visage et le corps. Comme toujours, il est préférable de choisir des produits bio et davantage encore de confectionner son gel ou son jus soi-même. Une chose tout à fait possible à condition de se procurer des feuilles d'aloe vera, puis d'en extraire la substance tant convoitée.