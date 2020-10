Halloween : des nail arts créatifs et terrifiants

Influenceurs, marques et beauty addicts rivalisent d'imagination pour présenter des manucures spectaculaires qui pourraient bien vous inspirer en vue de cette soirée terrifiante. Florilège des nail arts les plus créatifs en la matière.

Que vous ayez la chance de passer la soirée d'Halloween en famille ou que vous en profitiez lors d'un skyapéro, rien ne doit vous empêcher de faire rimer beauté, frayeurs, et créativité.

Le plus original

Les symboles de la Fête des Morts célébrée au Mexique (Día de Muertos) début novembre sont de plus en plus souvent repris le soir d'Halloween, permettant à chacun de se démarquer des sempiternels monstres, fantômes, et zombies.

La professionnelle Sigourney Nuñez en offre un aperçu avec un nail art entièrement dédié à cette fête nationale avec des motifs issus de la culture mexicaine, ainsi que les traditionnelles "calaveras".