Garder un tube de mascara plus longtemps

Il arrive à de nombreuses femmes de ne se maquiller que très peu, voire pas du tout, mais de s'accorder un petit plaisir en habillant leurs cils d'un peu de mascara, s'offrant ainsi un regard voluptueux, charmants et élégants.

Le mascara est de ce fait, l'un des éléments incontournables de n'importe quelle trousse de maquillage. Pourtant, cet indispensable de beauté coûte cher et vieilli pas toujours bien. Voici quelques petites astuces pour le conserver le plus longtemps possible.

Mascara, quelle durée de vie ?

Il était votre meilleur allié pour vous faire des yeux de biche et un regard de femme fatale. Maintenant, c'est l'inverse : vos cils collent, ils sont épais, et bonjour les paquets. Normalement, un mascara est conçu pour être utilisé pendant 3 et 6 mois, au maximum.

Si le vôtre est devenu sec avant, ce n'est pas forcément une raison pour en acheter un autre. Pour commencer, le premier geste utile est de bien nettoyer la brosse : essuyez le surplus de matière avec un mouchoir, puis passez la sous l'eau avec du savon, afin d'ôter tous les résidus.

D'une manière générale, il est recommandé de ranger le mascara debout et non couché, à température ambiante et surtout pas au frigo. Le froid durci le produit et le rend plus difficile à manipuler. Ensuite, pendant l'application, il faut éviter les mouvements de va et vient avec la brosse dans le flacon pour empêcher que trop d'air soit en contact avec le produit, sinon il durcira plus rapidement. Ne laissez pas votre mascara ouvert trop longtemps et veillez à bien le refermer après chaque utilisation.

De l'eau, tout simplement

Pour récupérer le mascara qui a séché, il y a plusieurs astuces où l'eau est votre alliée. Il faut commencer par nettoyer la brosse sous un petit filet d'eau tiède pour retirer les paquets de mascara collé. Puis, alors qu'elle est encore humide, la brosse peut être remise dans le tube, en la tournant un peu. Vous pouvez recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que le mascara devienne à nouveau crémeux.

Une autre astuce du même genre consiste à laisser tremper le tube bien fermé dans un verre d'eau chaude, mais pas bouillante. Ainsi, avec la chaleur, le mascara va légèrement se liquéfier et ne plus rester collé en paquets.

Une goutte d'huile

Il est possible d'utiliser une ou deux gouttes d'huile pour rattraper un mascara un peu vieux. Il suffit d'en glisser dans le tube, puis de travailler la matière grâce à la brosse, afin de parfaitement mélanger le produit. Laissez reposer une nuit, pour que l'huile dissolve légèrement la pâte. Et dès le matin, vous serez à nouveau en mesure d'allonger vos cils. Vous pouvez également en profiter pour doter votre maquillage d'un aspect « soin ».

L'huile d'amande douce, par exemple, permet de renforcer les cils, et de les rendre épais, parfait si les vôtres sont plutôt parsemés.

L'huile de ricin, quant à elle, accélère la pousse des poils: à vous donc les cils qui papillonnent. Du sérum physiologique Une solution saline, ou sérum physiologique, est aussi une possibilité pour réussir à fluidifier un mascara qui a séché.

Là encore, vous pouvez vous servir de la brosse pour bien intégrer le liquide au maquillage, en raclant (doucement!) sur les côtés du tube. La solution saline dilue rapidement la crème du mascara, il faut donc rester vigilante à ce qu'elle ne devienne pas trop liquide. Mieux vaut commencer par une seule goutte, et en ajouter une deuxième si besoin.

Au-delà de 6 mois, il est conseillé de le jeter car le mascara devient un nid à germes et bactéries. Alors, pour éviter les infections ophtalmologiques, on se fait plaisir avec un nouveau mascara.