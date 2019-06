Fête des pères : un soin du visage pour hommes

Un lieu où l'on se sent comme chez soi - © Beauty by Kroonen

Et si vous offriez un soin du visage à votre papa ? On est allé tester, dans le salon Beauty By Kroonen, ce soin du visage spécialement développé pour les hommes qui utilise des produits de la marque bio (on plussoie) Susanne Kaufmann. Des produits naturels de la gamme basique (et unisexe) mais aussi des produits spécifiques pour homme – développés pour les besoins de leur peau qui n’a pas toujours les mêmes problèmes que celle des femmes. Un peu plus d’une heure pour s’occuper de votre papa (ou de votre homme) pour un effet purificateur, hydratant et apaisant.

Comment se passe une séance ? Un espace cosy et à l'écart - © Beauty by Kroonen Votre papa n’est peut-être jamais rentré dans un salon de beauté et a un peu peur de l’inconnu (et du regard des autres). Déstressons-le de suite, les conseillères de vente sont habituées à voir des hommes un peu perdus, elles sont là pour vous aider, vous guider et vous mettre à l’aise. Pour une première expérience, il vaut mieux trouver un salon cosy plutôt qu’un institut où l’on risque d’être perdu au milieu des clients. Dans le salon Beauty By Kroonen, situé un peu à l’écart de la place du Sablon, on entre en sonnant à la porte, comme si l’on allait voir des amis. C’est l’ambiance du lieu : cosy, comme chez soi, on découvre et on prend le temps de discuter. Le salon n’a qu’un seul espace de soin, vous serez donc chouchouté, à l’écart des clients de la boutique, derrière un rideau et entre les mains expertes d’Hélena. Etape 1 : Nettoyage & toner – nettoyer en douceur + tonique apaisant

Etape 2 : Peeling très doux, pour enlever les peaux mortes et bien nettoyer les pores – pour une peau lisse, éclatante et une meilleure absorption des produits de soin et massage des mains avec le Sérum intensif pour les mains qui aide à réparer et à régénérer avec une forte concentration d’ingrédients actifs

Etape 3 : Massage du visage de 20 minutes avec la crème LINE M régénérante sur une base d’acide hyaluronique

Etape 4 : Application du masque Calming – pour un effet apaisant immédiat (pour une peau sensible/réactive) car notre cobaye venait de se raser et avait donc la peau un peu irritée mais vous avez différentes options de masque purifiant ou hydratant en fonction des besoins prioritaires de votre peau. Temps de pose de 15 minutes – pendant lesquels on pose des compresses à l’eau de rose sur les yeux (pour décongestionner et apaiser le contour des yeux).

Etape 5 : Application des produits Susanne Kaufmann Line M : contour des yeux, gel hydratant visage.