Eté : trois façons de porter la tresse.

Impossible de passer un été sans remettre la tresse au goût du jour avec des possibilités de coiffures infinies pour un look tour à tour sophistiqué, décontracté ou casual. Cette saison ne fera pas exception avec des réinterprétations du bandeau, de la tresse collée et des box braids. Trop long ? Trop difficile ? Ces trois tutoriels vous prouvent le contraire.

La tresse façon bandeau Elle dégage votre visage tout en vous permettant d'exhiber vos longueurs : la tresse bandeau fera partie des coiffures à adopter cet été. Un bon moyen d'afficher un look décontracté chic à la plage comme pour vos excursions et vos soirées estivales. Mais comment s'y coller sans passer des heures devant son miroir ? Suivie par plus de 1,4 million d'adeptes, la chaîne YouTube Coiffures Simples propose un tutoriel pour réaliser une tresse bandeau en à peine plus de 5 minutes. Une coiffure loin d'être insurmontable.

Les tresses collées Contrairement à ce que son nom indique, l'influenceuse Missou Makeup, que l'on retrouve sur Instagram et sur YouTube, réalise très régulièrement des tutoriels coiffure. On découvre l'une des coiffures de la saison, les tresses collées, parfaites pour la plage. Et que les moins habiles se rassurent, Missou Makeup le dit elle même : "[elle est] loin d'être une coiffeuse".