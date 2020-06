Des mises en beauté arc-en-ciel pour célébrer le mois des fiertés

Entre messages engagés, soutiens à la communauté LGBTQ+, et clichés arc-en-ciel : les internautes des quatre coins du monde usent de tous les moyens à disposition pour célébrer le mois des fiertés. Les beauty addicts s'y mettent aussi en affichant leurs plus beaux rainbow make-up. Tour d'horizon.

Beauty addict qui réalise quotidiennement des mises en beauté artistiques, Vivian ( @veeeevian.mua ) propose un make-up empreint d'optimisme et de féerie pour célébrer le Pride Month. Ce sont les lèvres qui se parent de l'iconique arc-en-ciel, réalisé avec des rouges à lèvres, des produits de body painting, et du gloss, jouant ainsi sur les textures. Le tout est accentué par de petites étoiles argentées positionnées sur toute la bouche. Une mise en beauté particulièrement créative qui nécessite minutie et dextérité.

Mafe Martino (@mafemartino)

La make-up artist et blogueuse beauté Mafe Martino (@mafemartino) a elle aussi fait preuve d'imagination pour soutenir la communauté LGBTQ+. L'arc-en-ciel se déploie ici non pas sur la paupière, comme c'est généralement le cas, mais au niveau de l'arcade sourcilière et sous deux formes distinctes : un arc-en-ciel classique dessiné à l'envers, et un double arc-en-ciel formant un motif graphique. Une création également ponctuée par des étoiles colorées.