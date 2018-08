Dans le vanity estival de Pauline Privez

Alors que les vacances estivales battent actuellement leur plein, plusieurs icônes des univers de la mode et de la beauté révèlent leurs rituels fétiches et leurs astuces pour être au top en vacances, et profiter des bénéfices du soleil dès la rentrée.

Pauline Privez, créatrice du blog "Pauline Fashion Blog" (www.paulinefashionblog.com), nous parle de ses coups de cœur beauté et évoque l'importance d'une protection solaire optimale pour des vacances réussies.

Quel est votre rituel beauté pour prendre l'avion ?

Pauline Privez : Première chose importante, je ne me maquille pas et j'hydrate bien ma peau car c'est bien connu, l'air pressurisé l'assèche énormément. Il ne faut d'ailleurs pas hésiter à renouveler l'hydratation s'il s'agit d'un vol long-courrier.

Quels sont les essentiels beauté dont vous ne vous séparez jamais en vacances ?

La liste est longue. La crème solaire est bien évidemment indispensable. J'ai une préférence pour celle de la gamme orange de la marque Eau Thermale Avène car j'ai la peau sensible et en plus, la marque a beaucoup travaillé pour qu'elle soit 'eco-friendly'. Non seulement elle ne se dépose pas dans les fonds marins mais en plus, Avène finance un programme de préservation des océans. Je ne me sépare également jamais de mon huile démaquillante, ainsi que de mon sérum et de ma crème hydratante. Pour les vacances, je prends aussi un après-soleil et une huile pour les cheveux afin de les protéger.

Quel make-up idéal pour une journée à la plage ?

Pas de maquillage ! Éventuellement un fond de teint léger qui protège des rayons UV sur le visage mais sinon, mieux vaut éviter le maquillage à la plage, cela ne sert à rien. Ça coule, ça fond, il fait trop chaud, on transpire, il n'y a pas vraiment d'intérêt.

Votre routine beauté pour des vacances au bord de l'eau ?

J'emmène forcément un brumisateur d'eau thermale pour bien rincer mon visage après les baignades et une crème solaire. C'est vraiment important car il ne faut pas faire n'importe quoi en vacances, que ce soit par rapport aux coups de soleil ou au vieillissement prématuré de la peau. On bronze avec de la crème solaire, et on bronze même mieux.

Votre astuce pour avoir un joli hâle ?

Manger plein de fruits et légumes pour faire le plein de vitamines. Pendant les vacances, il faut justement profiter des légumes gorgés de soleil.

Le beauty faux pas à ne surtout pas commettre en vacances ?

Oublier sa crème solaire, et prendre un gros coup de soleil.