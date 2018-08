Dans le vanity estival de la créatrice Laetitia Guérini

Alors que les vacances estivales battent actuellement leur plein, plusieurs icônes des univers de la mode et de la beauté révèlent leurs rituels fétiches et leurs astuces pour être au top en vacances, et profiter des bénéfices du soleil dès la rentrée.

Laetitia Guérini, créatrice de la marque Leï 1984, nous donne ses conseils pour un teint parfaitement hâlé, et livre ses petites astuces pour profiter au mieux des bienfaits de l'été.

Quel est votre rituel beauté pour prendre l'avion ?

Laetitia Guérini : J'ai toujours avec moi un masque en soie pour bien dormir et je me force à boire beaucoup d'eau. Pendant un long-courrier, je marche aussi souvent que possible, et je fais une grande séance de yoga à l'arrivée.

Quels sont les essentiels beauté dont vous ne vous séparez jamais en vacances ?

L'huile essentielle de lavande, que je mets sur mes cheveux mouillés tout au long de l'été.

Quel make-up idéal pour une journée à la plage ?

Je suis plutôt "no make up" à la plage.

Votre routine beauté pour des vacances au bord de l'eau ?

Je fais attention à bien protéger ma peau et à bien l'hydrater après une journée au soleil. Sur la plage, je me fais des gommages avec le sable fin. L'eau de mer est quand même un allié tout l'été pour avoir une jolie peau, de beaux ongles et les cheveux patinés.

Votre astuce pour avoir un joli hâle ?

Boire des jus de carotte et se faire un gommage micro-exfoliant Dermalogica et un masque hydratant par semaine.

Le beauty faux pas à ne surtout pas commettre en vacances ?

Être trop apprêtée.