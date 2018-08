Dans le vanity estival de Chloé Bleinc

Alors que les vacances estivales battent actuellement leur plein, plusieurs icônes des univers de la mode et de la beauté révèlent leurs rituels fétiches et leurs astuces pour être au top en vacances, et profiter des bénéfices du soleil dès la rentrée.

L'influenceuse mode et beauté Chloé B., de son vrai nom Chloé Bleinc, ambassadrice de la marque Boohoo, profite de la saison pour lever le pied sur le make-up et confie son goût pour les huiles hydratantes et sublimatrices, pile dans la tendance de la saison.

Relaxnews : Quel est votre rituel beauté pour prendre l'avion ?

Chloé Bleinc : Lorsque je suis en déplacement, j'essaie de boire un maximum d'eau pour rester hydratée. J'amène aussi une petite crème hydratante légère, Hydreane de La Roche-Posay me convient parfaitement, et un baume à lèvres.

Quels sont les essentiels beauté dont vous ne vous séparez jamais en vacances ?

Mon huile de coco bio, j'en mets tous les soirs sur le corps ! Elle permet de maintenir mon bronzage et hydrate ma peau au maximum !

Quel make-up idéal pour une journée à la plage ?

Un peu de mascara waterproof et surtout une bonne crème anti UV. En ce moment, j'utilise la Physical Matte SPF 50 de SkinCeuticals.

Votre routine beauté pour des vacances au bord de l'eau ?

Durant les vacances, j'essaie de me maquiller le moins possible la journée. Je laisse ma peau respirer au maximum... Et ça me fait vraiment du bien car je suis maquillée quasiment tous les jours le reste de l'année. Donc en vacances, no makeup. Le soir, j'applique Posthelios de La Roche-Posay sur le visage, c'est un après-soleil incroyable. Ma maman l'utilise depuis que je suis petite.

Votre astuce pour avoir un joli hâle ?

Lors des soirées d'été, j'aime beaucoup ajouter une huile sublimatrice pailletée sur mon corps. Ma peau devient toute brillante et sent super bon, c'est génial !

Le beauty faux pas à ne surtout pas commettre en vacances ?

Ne pas rester des heures en plein soleil !