Dans le vanity estival d'Emilie, du blog mode "The Brunette"

Alors que les vacances estivales battent actuellement leur plein, plusieurs icônes des univers de la mode et de la beauté révèlent leurs rituels fétiches et leurs astuces pour être au top en vacances, et profiter des bénéfices du soleil dès la rentrée.

La pétillante Emilie "The Brunette", créatrice et auteure du blog du même nom (www.thebrunette.fr), nous confie ses astuces pour avoir un teint frais et lumineux, tout en protégeant sa peau des effets néfastes du soleil.

Quel est votre rituel beauté pour prendre l'avion ?

Emilie The Brunette : Pour un trajet assez court, je ne fais pas grand-chose, hormis boire beaucoup d'eau. Par contre, quand il s'agit d'un long courrier, je ne porte pas de maquillage et j'hydrate ma peau avec des sérums et des crèmes en format voyage, bien pratique !

Quels sont les essentiels beauté dont vous ne vous séparez jamais en vacances ?

Le soin solaire anti-âge visage SPF 30 de La Mer. Le meilleur produit pour le visage et le soleil que je connaisse !

Quel make-up idéal pour une journée à la plage ?

J'applique d'abord le soin solaire La Mer, puis un peu d'anti-cernes, du mascara waterproof et c'est tout !

Votre astuce pour avoir un joli hâle ?

J'ai une palette dédiée au blush, avec enlumineur, que j'adore, c'est la "Bronze & Glow" de Lancôme. Elle est vraiment parfaite pour avoir une bonne mine et un joli teint.

Le beauty faux pas à ne surtout pas commettre en vacances ?

Ne pas mettre de crème solaire. Non seulement la peau vieillit plus vite, mais c'est le meilleur moyen d'attraper un mélanome (la forme la plus agressive des cancers de la peau, ndlr).