Confinement : comment entretenir sa coupe de cheveux ?

Les salons de coiffure ont dû fermer leurs portes pour la deuxième fois de l'année, laissant hommes et femmes totalement démunis face à leurs fourches, leur frange trop longue et leurs pointes abîmées.

Parmi les nombreux conseils et astuces de professionnels délivrés sur le blog ou la chaîne YouTube de ByCalliste, on découvre les techniques de coiffage d'Olivier Schawalder. Le coiffeur nous apprend comment faire un dégradé sur des cheveux bouclés ou ondulés pour ne pas finir le confinement avec des cheveux sans style ni tenue.

Pour un simple rafraîchissement

La célèbre youtubeuse Lilith Moon, connue pour ses tutos coiffure et beauté, nous aide elle aussi à prendre soin de notre chevelure pendant cette période de confinement, avec un accent porté sur les pointes et les fourches. Le but ? Eviter de sortir de cette période difficile avec des cheveux totalement abîmés qui nécessiteraient une coupe plus prononcée que d'ordinaire.