Lorsqu'on se maquille en été, il vaut mieux toujours opter pour la fraîcheur. Car vous avez certainement remarqué que les effets du soleil et de la chaleur ne font pas toujours bon ménage avec le maquillage. Mais, pas de panique, ceci ne veut pas dire pour autant que vous devez renoncer à votre une mise en beauté. Un maquillage naturel sera parfait !

Adapter votre routine beauté à la saison chaude Comment se maquiller lorsqu'il fait chaud ? - © gruizza - Getty Images/iStockphoto Lorsque vous vous exposez au soleil, votre peau multiplie les cellules superficielles pour créer une barrière. Il est donc vivement conseillé de procéder au nettoyage de la peau tous les matins afin de gommer les impuretés et retirer les traces de sébum. Par ailleurs, il vous convient de troquer la crème de soin pour un sérum. Ce dernier présente l'avantage d'assurer une bonne hydratation sans coller à la peau.

Préférer les crèmes teintées au fond de teint Comment se maquiller lorsqu'il fait chaud ? - © nd3000 - Getty Images/iStockphoto Pour ne pas voir son maquillage dégouliner pendant la journée sous l'effet de la chaleur, il faudrait bannir le teint trop couvrant, gras et épais. On lui préfère un teint léger assuré par une crème teintée ou une BB crème. Ces produits nouvelle génération ont l'avantage d'hydrater la peau, mais aussi d'unifier le teint et camoufler les défauts. Si vous les choisissez avec un SPF, vous aurez en bonus, une protection des rayons du soleil. Pour rajouter une touche élégante, appliquez un blush dans des teintes rosées ou orangées sur les pommettes, de préférence en texture crème pour durer davantage.

Choisir des produits waterproof Comment se maquiller lorsqu'il fait chaud ? - © PeopleImages - Getty Images Si vous ne pouvez pas vous passer de fard à paupière, faites comme pour le blush, utilisez-le en texture crème ou liquide. L'effet " wet ", c'est-à-dire mouillé, rend la paupière légèrement brillante pour un résultat chic et tendance. N'hésitez pas à utiliser un mascara waterproof aussi, c'est votre allié de l'été : il résiste à tout, même à la chaleur et à la transpiration. Et pour une tenue encore plus forte, on trouve également des fixateurs de mascara.