Comment se laver correctement les cheveux

Il y a des choses qui nous paraissent être d’une simplicité enfantine, mais que l’on ne maîtrise pas correctement.

1. On les lave une première fois… à l’eau

Oui, c’est connu, les cheveux doivent être mouillés avant d’appliquer son shampooing. Mais pour que le lavage soit plus efficace, il faut véritablement les rincer en profondeur, en frictionnant le crâne, afin de permettre à l’eau chaude de se glisser partout. En effet, la chaleur ouvre la fibre capillaire et lui permet d’être nettoyée en profondeur, tout en captant les huiles, ce qui évite de la dessécher.

2. On commence par l’après-shampooing

Une astuce utile pour les cheveux longs. En commençant pour l’après-shampooing, on évite d’abîmer les cheveux et de les casser. Le conditionner permet d’hydrater les cheveux, ce qui les adoucit et les fait briller. De plus, on pensera à appliquer l’après-shampooing à partir des demi-longueurs : on évite à tout prix les racines, pour ne pas alourdir la chevelure et la graisser inutilement.

3. On frictionne d’avant en arrière

Et on évite le mouvement de rotation habituel sur le cuir chevelu. Pour commencer, cela diminue fortement le nombre de nœuds quand on a des cheveux longs, ce qui est loin d’être négligeable. De plus, cela limite la casse et pour finir, cela active beaucoup plus efficacement la circulation sanguine, l’idéal pour lutter contre la perte de cheveux.