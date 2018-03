Comment rehausser les traits du visage avec le haircontouring

Inspiré de la tendance actuelle en maquillage, le contouring est transposé à la coloration. Il s'agit d'une tendance de coloration, adaptée aux formes du visage, qui va compléter la façon de travailler des coloristes.

Cette technique ne se pratique que sur cheveux mi-longs et longs.

Un dégradé de couleur qui sculpte les traits de votre visage

L'idée est de créer des illusions dans les cheveux en travaillant les nuances. Le coloriste joue avec les couleurs de cheveux, avec des tons clairs ou, au contraire, plus foncés pour créer volume, profondeur et matière, le tout en trompe-l'oeil ! Certaines connaisseuses diront peut-être qu'il ne s'agit que d'un « ombré hair ». Oui, mais pas vraiment.

Le haircontouring consiste bien en un dégradé du plus clair au plus foncé, mais il est adapté en fonction de la morphologie de chacune et de la nature des cheveux.

Visage rectangulaire : étirer les formes à l'horizontale

Quand front, joues et mâchoire s'étirent en longueur, l'objectif est d'adoucir les maxillaires. La couleur foncée sur le haut de la tête diminue la longueur du visage. Optez par la suite pour des mèches intermédiaires autour du visage, en gardant foncées les plus basses, celles de la nuque et des côtés. N'hésitez pas à demander à votre coiffeur, de travailler la lumière sur les parties intermédiaires entre le dessus de la tête et la nuque.

Visage rond ou carré : allonger et affiner

Sur un visage rond, le haircontouring a pour but de contrer cette rondeur et donc de donner une impression de visage plus long. Pour cela, le coloriste va, d'une part, éclaircir au niveau des racines, tout autour du visage, et d'autre part, créer des ombres sur les longueurs, à partir des oreilles. Il va travailler avec un ou deux tons froids et autant de tons chauds pour créer du relief.

De même, pour un visage carré, il faut travailler avec des tons ombrés tout autour de votre visage en accentuant le côté plus sombre au niveau des tempes et de la nuque, un peu sur la longueur, ce qui affinera l'endroit le plus « fort ». La coupe en dégradé est une astuce en plus qui permet de révéler les côtés sombres de la coloration.

Visage pointu : rééquilibrer le haut et le bas

Pour réduire la largeur du haut de votre visage triangulaire, il faut utiliser des tons sombres sur le dessus de la tête, au niveau du front jusqu'à la pointe des sourcils, ainsi que dans la nuque. Pour élargir le bas du visage, il ne reste qu'à apporter de la lumière à l'aide de tons plus clairs au niveau de la mâchoire. Cela permet d'adoucir le bas de votre visage et ses contours. L'astuce : réaliser une seule mèche sur tout le pourtour.

Visage ovale : tout est permis !

À l'instar de la morphologie en 8 pour le corps, l'ovale est la forme dite idéale pour le visage. Il peut donc tout se permettre en matière de coloration. Puisqu'il est bien équilibré, la coloration n'aura pas pour but de rétablir des volumes plus harmonieux mais d'ajouter de la profondeur, de la texture et de la brillance à la chevelure par un jeu de lumières.