Comment prendre soin de ses cheveux à la plage ?

En été, vous prenez toutes sortes de précautions pour protéger votre peau du soleil en gardant toujours des lunettes, de la crème, un chapeau et un parasol à portée de main. Mais que faites-vous pour vos cheveux ?

Durant la saison chaude, notre chevelure est mise à rude épreuve, entre eau salée, soleil et sable. Déshydratés et asséchés, nos cheveux risquent de fourcher, voire même de casser. Heureusement, les bons soins vous aideront à éviter le risque de déshydratation et de casse.