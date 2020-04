Comment laver ses accessoires de maquillage : pinceaux, éponges ?

Il y a parfois des objets qu’on ferait bien de nettoyer. Mais par manque de temps et de savoir-faire, on repousse jusqu’à devoir les jeter à la poubelle ou bien on les oublie simplement. Pendant ce confinement, on peut enfin prendre le temps de s’occuper de ces objets qu’on négligeait. Après avoir appris comment laver des chaussures, comment rendre de l’éclat à ses bijoux ou encore la meilleure manière de laver ses sacs, continuons cette série avec nos accessoires de maquillage.

Les pinceaux, une fois par semaine On ne lave pas souvent ses pinceaux et autres accessoires de maquillage alors qu’ils sont en contact avec notre peau de manière répétée et qu’ils peuvent devenir des nids à bactéries, en plus de mal vieillir et d’être plus rapidement jetés à la poubelle. Si vous lavez vos pinceaux, vous aurez donc une plus belle peau qui ne sera pas agressée par les résidus et bactéries incrustés dans les poils. Comment faire ? Dans un bol d’eau tiède, trempez vos pinceaux environ une minute. Mettez une noisette de shampooing bio ou de savon de Marseille dans le creux de votre main. Sortez le pinceau du bol et frottez-le dans le creux de votre main en faisant des petits mouvements circulaires. Rincez et répétez l’opération jusqu’à ce que l’eau soit claire au rinçage. Pincez les poils du pinceau sans les tirer pour retirer l’excédent d’eau puis posez-le sur deux essuie-tout dans un endroit sec. Ne les mettez pas tête en haut et ne les pliez pas sauvagement pour les sécher. Répétez cette opération une fois par semaine. L’étape du séchage est très importante, vous risquez de détruire vos pinceaux si ce n’est pas fait correctement.