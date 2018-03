On rêve toutes d'une couleur de cheveux plus claire, plus lumineuse avec de jolis reflets dorés, mais sans les abîmer ! Heureusement, il n'y a pas que les moyens chimiques et agressifs.

Une fleur connue pour mettre du soleil dans les cheveux

Comment éclaircir ses cheveux avec de la camomille ? - © Murat Deniz - Getty Images/iStockphoto

La camomille ressemble à une petite marguerite. Son parfum aux accents de miel dégage un sillage doux et chaleureux. Dans l’Égypte ancienne, elle symbolisait le soleil et était utilisée pour embaumer les morts. Dans les tisanes ou dans certains médicaments, elle est l'ingrédient incontournable pour se relaxer et se préparer à une bonne nuit de sommeil.

Deux variétés sont principalement cultivées. La camomille allemande a des propriétés antiallergiques et anti-inflammatoires, mais c'est la camomille romaine, calmante et apaisante, qui est la plus fréquemment utilisée en cosmétique. Elle est préférée pour sa richesse en principes actifs et sa senteur très puissante.

Par ailleurs, on retrouve de l'eau florale de camomille dans des shampooings et des lotions, car elle permet de rehausser la blondeur des chevelures claires.