Comment choisir sa crème hydratante

Une crème hydratante adaptée est la condition essentielle de la beauté de la peau. En effet, une bonne hydratation rend le visage plus éclatant et retarde l'apparition des signes de l'âge.

A quoi sert une crème hydratante ?

Une belle peau est une peau hydratée. Car l'action de la crème hydratante est de capter l'eau de la peau pour la ramener à la surface et ainsi hydrater le derme. De plus, les experts recommandent d'opter pour une crème de jour et une de nuit.

La première va renforcer l'action de bouclier de la peau en journée, contre les attaques externes et la pollution, quant à la seconde, elle aide la peau à mieux se régénérer durant la nuit.

Résultat : votre derme est protégé et hydraté !

Choisir en respectant son type de peau

Votre peau est normale : optez pour une crème légère, qui vous donnera une impression de souplesse et de confort.

Si elle est mixte ou grasse , préférez une crème fluide ou une émulsion matifiante, qui diminue la brillance. Des textures qui affinent le grain de peau pour le rendre plus léger.

Enfin, pour la peau sèche ou sensible, il faudrait miser sur des soins riches en actifs apaisants et surtout en céramides, des molécules grasses capables de retenir l'eau.

Des besoins différents selon les âges

Avant 35 ans, la peau est à tendance mixte à grasse. Une crème fluide, pas trop riche est donc préconisée. Toutefois, une peau très fine ou souffrant d'eczéma, notamment en hiver, nécessite un soin plus riche, léger sur la peau, mais rempli d'antioxydants, comme l'aloe vera, l'huile d'amande ou d'abricots.

Avec l'âge, la peau s'affine. Moins grasse, elle a besoin d'être nourrie. Pour cela, à partir de 40 ans, on adopte une crème plus couvrante.

À partir de la cinquantaine, il faut faire attention à la sécheresse. En effet, avec l'arrivée de la ménopause, la peau s'assèche. L'idée est donc de la nourrir en profondeur grâce à une crème très riche.

A chaque saison, sa crème !

En fonction des saisons et de la température, il est quand même préférable d'adapter sa crème hydratante.

En hiver , choisissez plutôt une formule protectrice, plus riche, car le froid à tendance à abîmer la peau du visage et à l'assécher.

En été, on allie l'utile à l'agréable ! Faites-vous plaisir avec des textures plus légères et qui sentent bon.

Comment l'appliquer ?

Une fois la bonne crème hydratante choisie, veillez à bien l'appliquer : tous les matins sans exception, on applique le soin sur le visage et le cou bien nettoyés. On fait pénétrer jusqu'à absorption complète dans la peau avec le bout des doigts. Ensuite, seulement, on peut procéder à l'étape maquillage. Enfin, n'oubliez pas de boire un grand verre d'eau au saut du lit, un organisme hydraté assure la beauté de la peau, conservant un épiderme souple et lumineux.