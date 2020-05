Cheveux longs : 5 conseils pour les faire pousser et les garder longs

Une envie soudaine de vous réveiller avec des cheveux longs ? Que vous partiez du court ou que vous soyez déjà à la mi-chemin, quelques bonnes habitudes et d’excellents soins suffiront pour vous emmener très loin. Il est temps d’éloigner les ciseaux de vos cheveux et de commander quelques centimètres supplémentaires pour cet été ! Soyons claires, faire pousser ses cheveux "plus vite" est impossible. En revanche, ce qui est possible c’est de "mieux" les faire pousser. En les rendant plus fortes et plus saines, vos mèches pourront atteindre une vraie longueur. Voici les conseils d’experts de chez L’Oréal pour avoir des cheveux beaux et surtout, qui poussent !

1. Mettez vos cheveux au régime Cheveux sains = cheveux forts. Plus vos cheveux seront résistants, plus ils pourront s’allonger. Et ce qui se trouve dans votre assiette est essentiel quand on désire obtenir une chevelure en bonne santé. C’est pour cela qu’il est nécessaire d’apporter à vos cheveux les nutriments dont ils ont besoin pour leur croissance : acides aminés, vitamine B5 et lipides. Les meilleurs boosters ? Privilégiez les avocats, les céréales, les lentilles, le quinoa, les œufs, les fruits de mer, le poisson gras, les huiles saines ou encore les noix. Une idée : saupoudrer les salades de levure de bière, riche en vitamine B, un vrai petit délice ! Bien entendu, vous pouvez également opter pour des compléments alimentaires mais un régime sain reste la base. N’oubliez pas de boire au moins 2 litres d’eau par jour : sans cela votre peau sera déshydratée et vos cheveux seront plus ternes et tomberont plus facilement.

2. Brossez vos cheveux dans le bon sens Instinctivement, nous brossons toutes nos cheveux dans le sens de leur croissance : du haut vers le bas. De cette façon, vous ventilez vos cheveux et vous éliminez les particules de poussières et les impuretés telles que les résidus de produits coiffants. Vous stimulez, également, la microcirculation de votre cuir chevelu, ce qui rend vos cheveux longs et forts. Et si vous commenciez par les pointes ? C’est bien là où se cachent la plupart des nœuds. C’est donc par là qu’il faut commencer. Pas en remontant le peigne vers le haut bien sûr, toujours du haut vers le bas mais au niveau des pointes. En peignant vos cheveux à partir des racines, vous risquez de les casser beaucoup plus vite. Commencer par les pointes, mission impossible ? Pour vous aider, utilisez une crème démêlante. Petit conseil : ne brossez jamais vos cheveux lorsqu’ils sont encore mouillés. En effet, vos fibres capillaires sont gonflées par l’eau et sont donc extrêmement vulnérables. Seul un revitalisant approprié permet de les coiffer directement après la douche. Impossible d’attendre qu’il sèche pour les démêler ? Utilisez un peigne aux dents plus espacées ou tout simplement vos doigts !

3. Espacez vos shampooings en utilisant le bon soin Il n’y a rien de mieux qu’une douche bien chaude n’est-ce pas ? Et pourtant, elle n’est pas si agréable pour vos cheveux… En vous lavant trop souvent les cheveux, vous "supprimez" les huiles naturelles présentes sur votre cuir chevelu. Cette couche protectrice naturelle est donc moins présente ce qui rend ainsi vos cheveux plus fragiles. C’est pour cela qu’il est recommandé de laver ses cheveux, au maximum, trois fois par semaine. Sous la douche, limitez également votre consommation : une quantité de shampoing de la taille d’une pièce d’1 euro est amplement suffisante. Et on ne le dira jamais assez : il est indispensable de soigner correctement les cheveux longs. Pour cela, il faut des ingrédients ciblés tels que l’huile de ricin ou encore la kératine végétale qui ont un effet fortifiant.

4. Evitez les pointes abîmées Pointes cassées et fourchues ? Vos cheveux subissent quotidiennement des attaques extérieures avec, par exemple, l’exposition au soleil ou à nos appareils chauffants. Il faut donc leur donner une nutrition intense, chaque semaine, afin qu’ils ne s’affaiblissent pas face à ces facteurs extérieurs. Vous trouverez de nombreux baumes et soin (bio ou non) adapté à vos cheveux. N’hésitez pas non plus à demander de l’aide à votre coiffeur pour choisir les produits appropriés.