Faux cils, technique de pose

Ce que vous devez savoir sur les faux cils - © belchonock - Getty Images/iStockphoto

Dans une première étape, préparez vos cils en les peignant ou en utilisant un recourbe cils. Enlevez les faux-cils de l'emballage et peignez-les, pour qu'ils soient faciles à poser et pour un rendu esthétique parfait.

La deuxième étape consiste dans la pose de la colle. Pour cela, on posera un peu de colle spéciale sur le dos de sa main, tel un fil, que l'on étalera par la suite sur la base du faux-cil à l'aide d'une pince fine.

Ensuite vient la partie la plus délicate, qui nécessite une grande concentration (on a rien sans rien!) : poser les faux cils sans les abîmer. La technique consiste à les positionner le plus près possible des vrais cils pour un rendu plus naturel et pour une mise en place parfaite. Appliquez-les du centre vers l'extérieur et terminez en ajustant l'intérieur. La colle met une à deux minutes pour sécher.

La dernière étape c'est les retouches. Pour justement optimiser l'effet naturel, il suffit d'appliquer un peu d'eye-liner et un peu de mascara pour uniformiser les cils naturels avec les faux.