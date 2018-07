Le bronzage affine la silhouette, illumine et vous donne bonne mine. Pour y arriver, vous passez des heures à faire bronzette. Mais le gros challenge est de le faire durer. Si vous rêvez d'un bronzage beau, uniforme et qui résiste tout l'été, il vous suffit de suivre quelques conseils qui vont sublimer votre teint.

Le principe du bronzage Astuces pour sublimer votre bronzage - © Filipovic018 - Getty Images/iStockphoto Il s'agit d'un processus naturel mis au point par le corps pour aider la peau à se protéger du soleil et notamment, des rayons ultraviolets qui l'agressent. La peau réagit et cherche à se protéger : les cellules superficielles, kératinocytes, se multiplient pour créer une barrière, alors que les cellules plus profondes, mélanocytes, activent leur production de mélanine, ce qui donne cette belle coloration dorée à votre peau.

Gommer délicatement Astuces pour sublimer votre bronzage - © artursfoto - Getty Images/iStockphoto Le gommage sert surtout à enlever les peaux mortes, l'excès de sébum et les impuretés. Et même si vous êtes déjà bronzée, cela vous fera du bien, car c'est un geste qui va aider votre peau à mieux respirer. Procédez par mouvements circulaires et délicats afin d'éliminer cette couche de peau sèche qui rend le teint grisâtre, tout en faisant réapparaître le joli teint caramel.

Bien hydrater Astuces pour sublimer votre bronzage - © Zinkevych - Getty Images/iStockphoto La première condition d'un bronzage qui dure est une peau bien hydratée. D'abord, il faut boire beaucoup d'eau. Ensuite, prendre le soin d'appliquer une crème hydratante classique, et pourquoi pas, un soin après-soleil. Ces cosmétiques constituent une sorte de filtre gras sur votre épiderme, qui va naturellement empêcher l'eau présente dans les tissus de s'évaporer. Après cela, appliquez une huile satinée pour sublimer votre bronzage.

Se maquiller de façon subtile Astuces pour sublimer votre bronzage - © pixelfit - Getty Images Quand il fait chaud, vous supportez moins le maquillage. Vous avez raison ! Laissez transparaître votre teint halé en vous maquillant de façon légère et subtile. Pour y arriver, la poudre solaire sera votre meilleure alliée. Appliquez-la au pinceau sur les zones du visage les plus facilement exposées au soleil, front, pommettes, nez et menton, pour un résultat très naturel. Optez ensuite pour un fard à paupières clair et nacré et un simple brillant à lèvres.

Privilégier certains aliments Astuces pour sublimer votre bronzage - © NoirChocolate - Getty Images/iStockphoto La priorité est aux légumes et autres salades de saison. Ils réhydratent la peau de l'intérieur grâce à un apport de zinc, de silicium et de vitamine E. Ceux qui font prolonger votre bronzage sont facile à reconnaître par la couleur. Les légumes-fruits riches en bêta-carotène, soit carottes, melons, tomates, abricots, etc. Ce pigment végétal a en effet le don d'activer la mélanine, responsable de la coloration de nos yeux, de nos cheveux et de notre peau. Alors, pour une jolie peau naturellement hâlée, rien de mieux qu'une petite cure de jus de carotte !