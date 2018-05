Astuces pour réussir le contouring du visage

Basé sur les reliefs naturels du visage, le contouring tend à redéfinir ses points d'ombres et de lumière en une simple application de maquillage.

Cette technique, utilisée par les professionnels du domaine pour sculpter le visage, permet de modeler ses différentes zones de manière à gommer des défauts et à offrir plus de luminosité à la peau. Des célébrités, comme Kim Kardashian, Naomi Campbell ou Jennifer Lopez ne sortent jamais sans sculpter leur teint. Vous avez envie de vous-y mettre ? Découvrez quelques conseils d'application pour bien le réussir.

Qu'est-ce que le contouring ?

Affiner son nez, bomber ses pommettes, ouvrir son regard, le contouring est basé sur un principe simple : utiliser une teinte foncée pour ombrer, donc creuser, les parties du visage à estomper, et une teinte claire légèrement irisée pour donner du volume et éclairer les zones à mettre en avant. En effet, elle joue sur les effets du clair obscur pour mettre en valeur certains points du visage ou, au contraire, en cacher !

Les bons outils

Maîtriser les différentes étapes est important mais vous ne pourrez pas faire un travail optimal si vous n'avez pas les bons outils. Il vous faut donc acheter une teinte plus claire que votre carnation et une teinte plus foncée que votre peau. Vous pouvez opter pour différentes matières comme des crèmes ou des poudres. L'essentiel est d'avoir toujours la même texture pour l'ensemble du contouring.

Il est aussi important d'avoir un pinceau fin, et de préférence plat, pour appliquer les matières sur votre visage et un pinceau plus gros ou un « Beauty Blender » qui vous permettra de fondre les couleurs en les travaillant pour les rendre plus discrètes.

Bien préparer sa peau

Avant de commencer, il faut maquiller les yeux et bien hydrater votre peau. Dans un premier temps, appliquez une base, à répartir sur l'ensemble du visage, même sous les yeux. L'unification continue avec l'application d'un fond de teint ou d'une crème teinté à SPF léger. Posez ensuite l'anticerne sous les yeux et étalez correctement avec un pinceau.

Appliquer la teinte claire

Dans tous les cas, quelle que soit la forme de votre visage, les zones d'ombre sur lesquelles vous allez déposer la teinte claire sont toujours les mêmes. Il s'agit du front. Appliquez la matière au milieu du front légèrement au dessus des sourcils en dessinant des traits allant vers le haut.

Dessinez également un trait clair sur l'arrête de votre nez, sous les yeux au niveau des cernes sans toucher la racine des cils et en vous arrêtant en haut de la pommette.

Enfin, vous pouvez également en ajouter si vous le souhaitez en haut des lèvres et sur la houppe du menton.

Bien soigner la teinte foncée

Si votre visage est rond, déposez la matière foncée sous l'os de vos pommettes puis appliquez deux traits de produit sur les côtés de votre visage en suivant longueur de vos oreilles.

Par contre, s'il est ovale et équilibrée au niveau du front et du menton, vous n'aurez à ajouter que deux traits de matière foncée au niveau des joues, sous l'os de la pommette.

Quand il s'agit de forme triangulaire avec la pointe vers le bas, mettez de la matière foncée au niveau des joues, sous l'os de la pommette, et au niveau de la racine des cheveux sur le front, mais seulement sur les côtés droit et gauche de la tête.

Il vous faudra un peu de temps pour savoir exactement poser la matière aux bons endroits mais aussi la flouter correctement. N'hésitez pas d'ailleurs à insister sur cette dernière étape qui permet de bien fondre les couleurs et de ne pas avoir de marques disgracieuses. Progressivement, vous maîtriserez suffisamment le contouring pour sculpter et modeler le visage à votre convenance.