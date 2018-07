Astuces pour attacher vos cheveux longs

Quand on a les cheveux longs, il faut un peu de travail et de créativité pour garder un look original et se démarquer. Vous redoutez les cheveux plats, sans forme ? Pas de panique.

Essayez la version plaquée, où aucun cheveu ne dépasse, si vous avez un visage ovale . Quelle que soit sa hauteur, vous pouvez l'agrémenter par un ruban ou un foulard, à la fois couture et rétro, ou alors opter pour une façon plus épurée avec juste l'élastique dissimulé par une mèche. La version bouclée peut être encadrée de deux mèches de chaque côté du visage, tombant librement sur les épaules.

Toujours tendance, la queue de cheval est un basique, loin d'être fade. Selon votre humeur, la forme de votre visage et votre code vestimentaire, cette coiffure se décline et se réinvente .

C'est également un bon moyen d'attacher les cheveux et d' éviter la chaleur . Tous vos cheveux sont remontés et laissent ainsi votre nuque et le tour de votre visage aéré. Mais attention, s'il est trop strict , cela aura tendance à vous vieillir.

La tresse

Astuces pour attacher vos longs cheveux - © Jasmina007 - Getty Images

De plus en plus à la mode, la tresse est facile à réaliser sur cheveux longs. Elle ajoute une touche bohème à votre look et ses possibilités sont nombreuses. Ce célèbre classique revit grâce à plusieurs déclinaisons qui font aujourd'hui sa renommée.

La tresse se porte en couronne, en queue de cheval ou sur un chignon pour un look romantique et chic.

La tresse négligée est rapide à réaliser, pratique et donne l'impression d'être belle sans efforts. Vous pouvez l'adopter comme une bonne astuce pour éviter l'effet rêche causé par le sable, l'eau salé et le vent souvent présent sur la plage. La tresse de côté est parfaite pour un look naturel et détendu. Vous pouvez lui apporter du relief en soulignant votre visage avec deux petites nattes.