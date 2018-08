Astuces beauté internet à ne pas suivre

On voit souvent sur les réseaux sociaux certaines personnes présenter des astuces de beauté "magiques". Certaines se sont avérées efficaces, mais beaucoup d'autres sont à éviter! En effet, la sensibilité de la peau et des cheveux varie d'une personne à l'autre. C'est pour cette raison que l'efficacité des astuces n'est pas garantie et que certaines personnes développent même des réactions allergiques dangereuses face aux produits utilisés. Faisons ensemble un tour d'horizon des astuce beauté à ne plus suivre.

Utiliser du déodorant pour éliminer la brillance du visage La peau grasse est un problème qui survient durant les saisons de forte chaleur. Il est plus visible et irritant lorsque la peau du visage brille au niveau du front, du nez et du menton. Certains ont proposé de traiter ce problème de peau grasse à l'aide du déodorant. Il suffirait de mettre un peu de déodorant anti-transpirant dans la main et de l'appliquer sur la zone brillante. Ceci permettrait de conférer un aspect mat au visage. En réalité, il s'agit d'une pratique dangereuse pour la peau du visage. Particulièrement sensible, elle est facilement irritée. Le déodorant anti-transpirant contribue à obstruer les pores, ce qui inhibe la transpiration naturelle de la peau. Cette pratique peut causer de graves problèmes pour la santé de la peau du visage. Elle est donc à éviter!

Hydrater la peau à l'aide de l'huile de coco Ses effets nourrissants et réparateurs sur les cheveux sont reconnus et prouvés. L'huile de coco peut également être utilisée pour hydrater la peau du corps et soulager les rougeurs avec son effet anti-inflammatoire. Cependant, il est fortement déconseillé de l'utiliser sur la peau du visage pour n'importe quelle raison. En effet, trop grasse, l'huile de coco risque d'obstruer les pores du visage, ce qui engendre encore plus de problèmes.

Se blanchir les dents à l'aide du citron et du bicarbonate Cette formule magique est très célèbre sur internet et fut adoptée par plusieurs personnes. En effet, le citron permet de réduire la plaque dentaire et d'éliminer le tartre. Le bicarbonate, pour sa part, permet de blanchir les dents en éliminant des taches comme celles du tabac, du thé ou du café. Cependant, ces deux éléments présentent une grande dangerosité sur la santé de la bouche. En effet, ils sont considérés comme abrasifs et risquent de détruire l'émail dentaire. Ils sont donc à éviter!

Tonifier la peau avec le blanc d’œuf Riche en éléments nutritifs, le blanc d’œuf est utilisé en mélange avec d'autres ingrédients pour nourrir la peau et la tonifier. Il permet de réduire l'acné et les comédons tout en nourrissant la peau en profondeur. Ceci permet d'avoir une peau saine et jeune. Cependant, le blanc d’œuf peut contenir une bactérie dangereuse pour la santé: la salmonelle. Il faut vraiment éviter de toucher ou de manger le blanc d’œuf cru.

Nettoyer les points noirs avec de la colle Beaucoup de masques faits maison ont vu le jour pour permettre d'éliminer les points noirs. Même efficaces à un certain degré, les masques à la colle sont à éviter absolument: cette dernière peut contenir des éléments invasifs pour la peau, qui peuvent causer des irritations et des brûlures.

Utiliser de la laque pour fixer le maquillage La laque est utilisée principalement pour fixer les coiffures complexes et est très efficace dans ce domaine. Certaines personnes ont suggéré d'utiliser la laque sur le visage pour fixer le maquillage. Or c'est un produit desséchant, irritant et invasif pour la peau sensible du visage. La laque peut même laisser des résidus blancs plus ou moins visibles. À éviter absolument!