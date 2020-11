6 conseils pour prendre soin naturellement des cheveux crépus

Vous pensez forcément à vous hydrater le visage au quotidien, parfois même les mains lorsque l’hiver arrive (D'ailleurs, on peut même vous proposer des jolies recettes maisons pour prendre soin de vos mains abimées). Cette pratique est tout aussi efficace et importante pour vos cheveux. Comment procéder ? Comme on peut le lire sur le site du magazine Marie-Claire, vaporiser vos cheveux avec un mélange d’eau et d’huile végétale.