5 masques naturels pour lutter contre les points noirs

Presque pires que les boutons, les points noirs sont ces méchants comédons qui persistent. Ils se forment lorsque les pores du visage sont ouverts et sont obstrués de peau morte et de sébum. Pour vous aider à les éliminer, voici quelques remèdes naturels et efficaces. Grâce aux aliments qui les composent, vous retrouverez le teint limpide qui vous fait rêver. La plupart des ingrédients se trouvant dans votre cuisine, vous n'aurez aucun mal à les réaliser !

Comment apparaissent les points noirs ? Les points noirs apparaissent lorsque les pores sont obstrués par des impuretés: le sébum reste bloqué dans l'épiderme et dilate les pores. Parfois, cela provoque une inflammation qui va créer un bouton, c'est pour cela qu'il faut éviter au maximum de les triturer. Pour en venir à bout, il est plutôt conseillé de bien se démaquiller tous les soirs, nettoyer sa peau quotidiennement matin et soir et appliquer des masques assainissants, qui désobstruent les pores.

Comment apparaissent les points noirs ? - © kobrin_photo - Getty Images/iStockphoto

Un masque économique au bicarbonate de soude Le bicarbonate de soude, facilement trouvable en magasins bio ou magasins de bricolage et même dans quelques supermarchés, possède des propriétés désinfectantes naturelles. Très économique, cette poudre miracle vous permettra, mélangée à de l'eau minérale, de vous débarrasser des points noirs de manière efficace. Appliquez la pâte sur votre visage aux endroits où les points noirs font surface. Faites bien attention à vos yeux lors de cette manœuvre. Laissez agir 10 minutes, avant de rincer abondamment à l'eau tiède.

Un masque économique au bicarbonate de soude - © YelenaYemchuk - Getty Images/iStockphoto

Un masque purifiant au blanc d'oeuf Appliquez un blanc d’œuf non battu avec un pinceau sur le visage, puis déposez un mouchoir en papier avant de le recouvrir lui aussi de blanc d’œuf. Laissez poser 30 minutes, le masque va se solidifier. Quand le blanc d’œuf a séché, il peut être retiré délicatement. La peau est purifiée et assainie. De plus, elle paraît plus lisse, le blanc d’œuf ayant des propriétés liftantes.

Un masque purifiant au blanc d'oeuf - © yangyang1991 - Getty Images/iStockphoto

Un masque réparateur à la peau d'orange Pour réaliser ce masque maison, laissez sécher quelques pelures d'orange durant 24 heures, puis mixez-les jusqu'à obtenir une poudre. Mélangez cette dernière à de l'eau jusqu'à obtenir une pâte, qu'il vous faudra appliquer à la manière d'un masque sur le visage. Les bienfaits de l'orange permettent une bonne hydratation de la peau mais aussi de réparer, notamment les cicatrices d'acné par exemple. Laissez poser ce masque durant 10 à 15 minutes avant de rincer à l'eau claire.

Un masque réparateur à la peau d'orange - © Chinnasorn Pangcharoen - Getty Images/iStockphoto

Un masque au miel et au lait en poudre pour lutter contre les bactéries Aussi bien le miel d'abeille que le lait sont riches pour la santé de la peau. Cette association lutte contre les bactéries qui causent l'acné et l'excès de production de graisse. Mélangez bien les deux ingrédients et après avoir formé une pâte, appliquez-la sur la peau avec des massages doux. Laissez agir pendant 15 minutes et rincez à l'eau froide. Répétez à raison de deux fois par semaine.

Un masque au miel et au lait en poudre pour lutter contre les bactéries - © klenova - Getty Images/iStockphoto

Masque astringent à la levure et au citron Mélangez 1 sachet de levure chimique et 4 cuillères à café de jus de citron. Laissez ce mélange reposer 5 minutes et vous devriez voir des bulles apparaître. Ensuite, appliquez la préparation obtenue sur un visage préalablement nettoyé puis laisser agir une bonne dizaine de minutes. Massez bien sur les zones où les points noirs sont le plus présents. Patientez une vingtaine de minutes avant de rincer à l'eau froide. Pour les peaux sensibles, préférez de l'eau de rose au jus de citron. La levure bénéficie de bienfaits purifiants et astringents, qui vont agir sur les pores dilatés et obstrués de sébum. Quant au citron, il élimine l'excès de sébum, un facteur favorisant l'apparition des boutons. L'hydratation de votre peau est encore plus active après avoir fait un masque: réveillée par les agents actifs des produits, elle mérite maintenant d'être apaisée. C'est le moment pour vous d'appliquer votre soin hydratant.