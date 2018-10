5 conseils pour un visage moins éprouvé

Teint grisâtre, cernes marquées... Le rythme de nos vies, la pollution et une mauvaise alimentation sont autant de raisons qui nous donnent une mine terrible. Comment gommer les traces de fatigue qui pèsent sur notre visage?

Parce que se sentir belle, même quand on est épuisée, aide à retrouver énergie et bonne humeur. Heureusement, quelques gestes beauté bien affûtés permettent de garder une belle peau jusqu'au soir.

Le rituel de tous les matins : réveiller et hydrater sa peau

Au réveil, après avoir passé une bonne nuit de sommeil, occupez-vous de votre peau avant tout. Nettoyez-la d'abord avec un coton imbibé d'eau micellaire. Après cela, aspergez-vous le visage d'eau très froide ou d'un brumisateur frais, plus adéquat pour les peaux sensibles. Cela permet de stimuler la circulation du sang et ainsi de retrouver un teint éclatant.

Ensuite, place à l'hydratation. Pour bien hydrater, choisissez une crème en fonction de votre type de peau. Il est également conseillé d'appliquer un sérum en plus de la crème de jour. Le but étant de booster l'éclat et anticiper au maximum les moindres signes de fatigue qui pourraient apparaître au fil de la journée.

Le maquillage anti-fatigue : bien préparer sa peau

Lorsque l'on est fatigué, préparer sa peau est d'autant plus important. Pour booster la micro-circulation, il est conseillé d'humidifier un gant de toilette avec de l'eau bien chaude, de l'appliquer quelques secondes sur le visage avant de s'asperger d'eau fraîche. Cela redonne de la pêche et de la fermeté au visage avant d'appliquer sa crème hydratante.

Autre conseil : toujours masser la peau depuis le centre du visage vers l'extérieur. Cette gestuelle va favoriser la micro-circulation et les échanges cellulaires. Cela prend deux secondes et ne coûte rien... Et c'est une bonne habitude à prendre tout le temps, car cela aide la peau à bien vieillir.

Les masques et les soins : un shoot d'éclat

On se fait un masque pour avoir l'air reposée. Bourrées d'agents hydratants et lissants, ces formules bien fraîches défroissent les traits et repulpent l'épiderme en quelques minutes pour un résultat baby face qui fait illusion. A dégainer les matins difficiles ou avant une mondanité.

L'eau micellaire : le bon geste démaquillage

Rituel de beauté incontournable, le démaquillage demande toute votre attention. Il doit enlever un maximum d'impuretés, comme les pigments et le sébum en excès de la peau.

Le geste est simplissime : elle s'applique, avec un coton pour démaquiller le visage... comme les yeux. Autre avantage de ce produit : sa formulation peau sensible convient aux zones délicates du contour des yeux, tandis que les tensio-actifs assurent un nettoyage efficace pour enlever toutes traces d'ombre à paupière ou de mascara.

L'astuce en plus : les remèdes de grand-mères

C'est connu, les recettes de grand-mères, ça ne rate jamais. Pour un visage moins fatigué, elles nous recommandent des astuces beauté bio comme l'application du miel 2 à 3 fois par semaine, le soir pendant 30 minutes. Rincer ensuite à l'eau tiède.