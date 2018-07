5 conseils pour bien choisir ses produits de soin

On vous donne ici 5 éléments à identifier et auxquels faire attention pour faire le plus de bien à votre peau.

La 2ème étape consisterait à compter le nombre d'ingrédients et de produits chimiques utilisés dans ces produits. Croyez-nous, vous n'aurez pas assez de vos dix doigts et dix orteils pour les compter!

Avec des ingrédients d’origine biologique, c’est encore mieux, afin d’éviter les pesticides et les polluants . Attention à ne pas se fier uniquement aux lables car ils coutent cher et tous les petits producteurs ne peuvent pas se les payer. Nous vous parlions d'ailleurs de Belle Bulle Bio qui n'en a pas mais qui l'est pourtant.

Attention aux produits lavants trop agressifs, aux composants irritants et aux allergènes. Ils vont dessécher, sensibiliser et agresser votre peau.

Les huiles, cires et beurres végétaux sont bien plus intéressants (beurre de karité, miel, aloe vera, huile d’avo- cat, etc.) car ils hydratent en profondeur, apportent une multitude d’éléments nutritifs à la peau et aident à renforcer la barrière cutanée.

Pour assurer au mieux ses multiples fonctions vitales, la peau doit être soignée et nourrie efficacement. Évitez donc les composants d’origine pétrochimique (petrolatum, paraffinum liquidum, cera microcristallina, microcrystalline wax, ceresin, hydrogenated microcrystalline, PEG, etc.) ; ils ne font qu’empêcher l’ évaporation de l’eau au travers de l’épiderme et ne l’hydratent donc qu’indirectement.

5. Les éléments nocifs pour l'environnement et pour vous

Les perturbateurs endocriniens sont à bannir car ils interfèrent avec notre système hormonal et sont mis en cause dans des maladies telles que : cancer, diabète, obésité, troubles de la reproduction, etc.

Voici quelques composants à exclure pour préserver santé et environnement : composants d’origine pétrochimique, BHA, BHT, parabènes, triclosan, EDTA, silicones, etc.

Des soins bio made in Belgium, ça vous dit?

Le laboratoire Bee Nature (qui nous partage leurs conseils) développe des soins à base de miel et de plus de 99% d’ingrédients d’origine naturelle, dont la plupart sont bio. Le miel regorge de bienfaits et de vertus thérapeutiques et dermocosmétiques : il est hydratant, nourrissant, cicatrisant et antiseptique. Fabriqués en Belgique et testés dermatologiquement, les soins Bee Nature sont destinés à toute la famille dès l’âge de 3 ans. Et le petit plus qu'on apprécie : ce n'est pas hors de prix!